"Разные видения с акционером": руководитель Государственной зерновой корпорации уходит после четырех месяцев работы

По словам Чернявского, у него с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ.

Исполняющий обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления корпорации.

Читайте также«Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы

Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

"Я и мои коллеги пришли в ГПЗКУ как антикризисная команда. За четыре месяца мы провели оценку реального положения дел в корпорации и разработали план стабилизационных мер. Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что с декабря 2019 года команде Чернявского удалось ввести систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом.

"Однако, у нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов. Поэтому я принял решение не продлевать временный трудовой контракт с ГПЗКУ", - приводятся в сообщении слова Чернявского.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 5 декабря 2019 года назначил бывшего гендиректора агрохолдинга "Мрия" гражданина Великобритании Саймона Чернявского исполняющим обязанности главы ГПЗКУ .

В январе 2020 года ГПЗКУ выплатила транш в размере 115,9 млн долл. Экспортно-импортному банку Китая в счет погашения кредитного договора, заключенного в 2012 году на сумму 1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.