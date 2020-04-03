Всемирный банк прокомментировал открытие рынка земли в Украине - призывает принять дополнительные законы

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами и тд.

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона о рынке земли в Украине и призывает принять ряд дополнительных законов для создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Читайте такжеУкраинский рецепт земельной реформы

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба представительства Всемирного банка в Украине.

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов", - говорится в сообщении.

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

"Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность", - отмечается в сообщении.

Всемирный банк подчеркнул, что эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытия доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции.