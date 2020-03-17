Драйвером роста животноводства станет птицеводство - эксперты

При этом по остальным отраслям животноводства прогнозируется снижение производства.

Украина продолжит наращивать объемы производства животноводческой продукции в 2020 году за счет роста объемов выращивания птицы и производства яиц.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как повлияет остановка экспорта зерновых на украинские компании

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Согласно прогнозу, производство валовой продукции животноводства увеличится в 2020 году по сравнению с показателями прошлого года на 0,6%.

"Рост производства обеспечит исключительно продукция птицеводства. Выращивание птицы вырастет по сравнению с 2019 годом на 8,7% - до 2095,2 тысячи тонн, а производство яиц увеличится до 17 миллиардов штук (+3,1%)", - сказано в сообщении.

В то же время прогнозируется уменьшение производства по остальным видам продукции животноводства.

В частности, молока в 2020 году будет получено на 3,5% меньше, чем в прошлом году - 9352,5 тысячи тонн.

Объемы продукции выращивания крупного рогатого скота сократятся против 2019 года на 4,5% - до 515,0 тысячи тонн, а свиней - на 1,4% до 930,8 тысячи тонн.

Наибольший спад прогнозируется в производстве шерсти - до 1,5 тысячи тонн (-9,8%), а также продукции выращивания овец и коз - до 27,3 тысячи тонн (-3%).

“Падение объемов производства продукции животноводства связано с продолжающимся спадом поголовья животных, который продолжится и в 2020 году в результате хронической убыточности большинства видов продукции отрасли”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство продукции животноводства в Украине в 2019 году увеличилось на 0,5%. Причем рост производства на сельхозпредприятиях составил 4,9%, а хозяйства населения сократили выпуск животноводческой продукции на 3,5%.

Ранее аналитическое агентство Index Mundi прогнозировало, что Украина станет мировым лидером по темпу роста производства курятины в 2020 году, увеличив темп роста производства на 8,6%.