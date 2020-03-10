Советник Кабмина назвал возможную дату принятия закона о рынке земли

Депутатам осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земельную реформу.

Депутаты Верховной Рады могут закончить рассмотрение поправок во втором чтении законопроекта о рынке земли и проголосовать за него 19-20 марта.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак.

По его словам, парламенту осталось рассмотреть 720 поправок к финальному голосованию за земельную реформу, на что уйдет вторник и среда ближайшей пленарной недели (16-20 марта).

“Далее по законам жанра должен быть физический махач и разрывание на себе рубашек... На это точно пойдет первая половина четверга. Соответственно, голосование пройдет или во второй половине 19-го, или в пятницу 20 марта”, - написал он.

Мушак отметил, что, таким образом, остаётся 10 дней до земельной реформы, а эта и следующая неделя будут посвящены продвижению земельной свободы и описанию возможностей и рисков открытия рынка земли.

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесом заявил, что земельная реформа в стране будет однозначно доведена до конца.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. К законопроекту было подано более 4 тысяч поправок.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.