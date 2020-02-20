Ограничения на ввоз украинской курятины в ЕС пока действуют

Решение Европейской комиссии о возобновлении импорта украинской курятины ожидается примерно 24 февраля.

Ограничения на ввоз украинской курятины в Европейский Союз и ряд других стран, введенные из-за вспышки птичьего гриппа в Украине в январе, пока еще действуют.

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Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

"На сегодня ограничения по импорту действуют для всей территории Украины. Однако, по информации наших источников, страны-члены ЕС поддержали предложение по применению зонирования по гриппу птицы в Украине. Официальное решение Европейской комиссии будет опубликовано через десять дней после заседания, которое состоялось 13-14 февраля", - сказала она.

Что касается Беларуси, которая также приостановила импорт украинской курятины, яиц и других продуктов птицеводства, Шевченко рассказала, что Госпродпотребслужба ведет переговоры с каждой отдельной страной об отмене импортных ограничений и признании предпринятых мер по ликвидации гриппа.

"Вспышка гриппа птицы в Украине была единичной, все необходимые фитосанитарные меры приняты и завершены. Мы ожидаем, что наши торговые партнеры с уважением отнесутся к украинскому законодательству и (ветеринарным - УНИАН) процедурам, и возобновят импорт", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. 24 января импорт почти всех продуктов птицеводства из Винницкой области приостановила и Беларусь.