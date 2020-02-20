Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к закону о рынке земли

Депутаты уже рассмотрели почти 680 поправок из более чем 4-х тысяч.

Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10).

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Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент депутаты рассмотрели почти 680 поправок из более чем 4-х тысяч.

Депутат от «Слуги народа», председатель парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский с трибуны парламента сообщает о поправках к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект.