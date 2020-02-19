Рада рассмотрела почти 500 поправок в законопроект о рынке земли

Председатель Аграрного комитета из-за повреждения ноги выступает по поводу поправок в законопроект о рынке земли с рабочего места.

Верховная Рада на данный момент рассмотрела почти 500 поправок в законопроект о рынке земли в Украине из более 4 тысяч.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (фракция "Слуга народа") выступает по поводу поправок в законопроект о рынке земли с рабочего места из-за повреждения ноги.

Во время пленарного заседания Сольский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой разрешить ему выступить с рабочего места, а не с трибуны парламента из-за повреждения ноги. Таким образом, председатель Аграрного комитета находится не возле трибуны.

Парламент продолжил рассмотрение поправок в законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (регистрационный №2178-10). На данный момент депутаты рассмотрели почти 500 поправок из более 4 тысяч.

Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с рабочих мест время от времени скандируют: "Референдум".

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

18 февраля парламент остановился на рассмотрении 480-й поправки из более чем 4 тысяч, представленных к законопроекту.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что парламент выйдет на окончательное голосование по законопроекту в середине апреля.