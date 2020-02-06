Депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли и ушли на обед

Парламент рассматривает поправки по полной процедуре.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Как передает корреспондент УНИАН, чтение проходит по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

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Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук предложил перенести правки на утверждение в конец. Перед закрытием утреннего заседания парламент голосованием отклонил несколько поправок народных депутатов.

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, комитет рекомендует принять 9 ключевых поправок, которые объединяют предложенные депутатами 4 тысячи поправок.

“Ко второму чтению комитет рекомендует 9 поправок которые охватывают весь текст законопроекта и логично и структурно взаимосвязаны”, - сказал он.

По словам Сольского, эти поправки, в частности, предусматривают полный запрет на продажу земель сельхозназначения иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам, а также гражданам и юрлицам страны-агрессора.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, даже в случае одобрения на референдуме решения о продаже земли иностранцам, они, а также юрлица, бенефициары которых не являются гражданами Украины, не смогут приобретать в собственность земельные участки государственной и коммунальной собственности, а также паи, выделенные в натуре, и которые расположены ближе чем 50 км до границы страны.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила работу до 19.30 в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли во втором чтении.

13 ноября 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.

Ранее в аграрном комитете Рады назвали эти поправки "законодательным спамом".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.