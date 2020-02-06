Вечернее заседание Верховной Рады закрылось (видео)

По итогам дня было рассмотрено около 200 поправок к проекту закона о запуске земельного рынка

Сегодня Верховная Рада Украины рассматривала во втором чтении законопроект о рынке земли. Заседание парламента было объявлено закрытым в 19:30.

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Как передает корреспондент УНИАН, во втором чтении сегодня планировалось рассмотреть проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10). По итогам дня было рассмотрено около 200 поправок к проекту закона.

Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключал, что Верховная Рада сегодня будет работать до ночи.