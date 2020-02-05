Президент поручил Кабмину начать подготовку "Укрспирта" к продаже

Зеленский поставил правительству задачу в течение двух месяцев начать подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Кабинет министров Украины в течение двух месяцев должен принять все необходимые подзаконные акты и начать подготовку "Укрспирта" к приватизации.

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Об этом на совещании с участием представителей правительства и Верховной Рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планов на ближайшее будущее, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо этого, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил в Украине государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 миллиарда гривень и планирует завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

В декабре 2019 года Минэкономики провело аудит предприятия, по итогам которого работающими оказались 29 заводов "Укрспирта" из 83.