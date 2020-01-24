Фонд гарантирования отменил продажу Кременчугского мясокомбината

Организатор торгов грубо нарушил условия аукциона, допустив к участию в торгах компанию без оплаты гарантийного взноса.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отменил результаты продажи пула активов с Кременчугским мясокомбинатом и готовит обращение относительно этих торгов в правоохранительные органы.

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Как сообщается на сайте фонда, организатор торгов - "Универсальная товарно-сырьевая биржа" - грубо нарушила условия аукциона, допустив к участию в торгах компанию "Бизнесресурс-Украина" без оплаты гарантийного взноса. По итогам торгов эта компания стала победителем аукциона, предложив за пул более 304 миллионов гривень, но не заплатила за приобретенный пул в течение положенного месяца.

Отмечается, что в случае отказа компании платить за лот Фонд гарантирования должен взыскать гарантийный взнос и признать победителем участника, предоставившего второе по величине ценовое предложение. Поскольку компания, по согласию организатора торгов, не внесла гарантийный взнос, фонд считает аукцион искаженным и отменяет результаты торгов.

Также сообщается, что в составе пула активов были права требования по кредитам "ВТБ Банка", "Дельта Банка", "Фидобанка" и банка "Финансы и Кредит". Ключевыми активами выступали целостный имущественный комплекс Кременчугского мясокомбината в Полтавской области и комплекс зданий в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков.

В результате Фонд гарантирования вкладов получил в управление активы банков в объеме порядка 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их реальная стоимость оказалась в разы ниже по причине низкого качества активов.

В настоящее время фонд продолжает ликвидацию 61 банка в Украине.