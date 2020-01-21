"Аграрный фонд" будет продавать зерновые через биржу

Первые торги зерном подсолнечника состоятся 27 января.

Ведущий оператор аграрного сектора Украины предприятие "Аграрный фонд" запускает проект электронных торгов зерновыми через биржу.

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Как сообщила пресс-служба ПАО "Аграрный фонд", с этой целью был заключен договор о сотрудничестве с Украинской универсальной биржей.

Первые торги состоятся 27 января 2020 года. На продажу выставлено зерно подсолнечника.

"Открытая продажа путем биржевых торгов будет способствовать общественному контролю, предотвращению коррупции и расширению круга поставщиков для предприятия", - цитирует пресс-служба и.о. председателя правления "Аграрного фонда" Ивана Барышева.

Справка УНИАН. ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.