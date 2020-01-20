Около 20% отобранных образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом

Каждая пятая пачка масла содержала жиры неживотного происхождения.

Около 20% образцов сливочного масла в украинских магазинах оказались фальсификатом, содержащим жиры неживотного происхождения.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по итогам медиапроекта по мониторингу сливочного масла «СТОП Фальсификат».

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В рамках проекта общественные активисты и журналисты отобрали 77 образцов масла 30 производителей (28 - украинских, 2 - немецких) в торговых сетях в четырех регионах Украины: Сумах, Черкассах, Новой Одессе (Николаевская область) и в Калуше (Ивано-Франковская область). Образцы направили на анализ в Центральную испытательную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы и лабораторию госпредприятия «Укрметртестстандарт».

"По результатам лабораторных исследований установлено, что 16 отобранных образцов масла - фальсификат (Сумы - 3 образца; Новая Одесса - 2; Черкассы - 3; Калуш - 8). Общее количество производителей, названия которых указывались на маркировке фальсифицированного масла, - 7, из которых 3 производителя реализовали свою продукцию в одном регионе, еще 2 реализуют фальсифицированную продукцию в более чем в одном регионе”, - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, образцы отбирались одной даты изготовления, одной жирности и в местах официальной реализации, о чем свидетельствует наличие чека. Магазины выбирались случайно - по совету потребителей в ходе уличного опроса.

Отмечается, что материалы также будут переданы в Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины для принятия мер.

Справка УНИАН. Проект «СТОП Фальсификат» реализуется с участием журналистской команды телеканала «1+1» «ТСН Тиждень» при поддержке Госпродпотребслужбы, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей». Проект стартовал 16 декабря 2019 года и направлен на усиление защиты потребителей и очищение рынка от фальсифицированной продукции.