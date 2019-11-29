Украинские аграрии собрали рекордный урожай зерновых

Аграрии к концу ноября намолотили на 0,3 млн тонн больше, чем прогнозировалось по итогам этого года.

Украинские аграрии по состоянию на 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых – 74,3 млн тонн, что на 0,3 млн тонн больше, чем прогнозировало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, которые опубликовал глава ведомства Тимофей Милованов в соцсети Facebook.

"74,3 млн т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т/га”, - написал он.

При этом министр отметил, что в 2018 году урожайность была 4,7 т/га.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало урожай зерновых в Украине в 2019 году на уровне 74 млн тонн - больше, чем рекордные 70,1 млн тонн в 2018 году.