Украину ожидает рекордный урожай зерновых - Минэкономразвития

В частности, пшеницы будет произведено 28,1 миллиона тонн - на 3,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.

Ожидаемый урожай зерновых в Украине в 2019 году, по предварительным расчетам, составит 74 миллиона тонн - на 4 миллиона больше, чем в прошлом году, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

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"В том числе пшеницы 28,1 миллиона тонн (на 3,5 миллиона тонн больше), кукурузы на зерно – 35 миллионов тонн (на 0,8 миллиона тонн меньше), ячменя – 8,9 миллиона тонн (на 1,6 миллиона тонн больше)", - написал он.

По словам Милованова, ржи будет произведено 333 тысячи тонн (плюс 60 тысяч тонн), овса – 444 тысячи тонн (плюс 26 тысячи тонн), гороха – 572 тысячи тонн (минус 203 тысячи тонн), гречки – 85 тысяч тонн (минус 52 тысячи тонн), проса – 165 тысяч тонн (плюс 84 тысячи тонн), риса – 63 тысячи тонн (минус 6 тысячи тонн).

Министр добавил, что среди технических культур урожай сахарной свеклы сократится на 4,2 миллиона тонн – до 9,8 миллиона тонн, сои – на 827 тысяч тонн, до 3,6 миллиона тонн, подсолнечника – останется на уровне 14,2 миллиона тонн, тогда как урожай рапса вырастет на 472 тысячи тонн – до 3,2 миллиона тонн.

По данным министра, производство картошки в этом году упадет на 2,2 миллиона тонн – до 20,3 миллиона тонн, а овощей – на 575 тысяч тонн, до 8,9 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Урожай овощей в Украине в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.