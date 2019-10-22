Аграрии уже намолотили почти 60 миллионов тонн зерна

Также украинские аграрии засеяли озимыми 88% запланированных площадей.

Украинские аграрии по состоянию на 21 октября засеяли озимыми зерновыми 6,7 млн га, или 88% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 5,5 млн га, или 88% к прогнозу; рожь - на площади 113 тыс. га, или 93% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 777 тыс. га, или 85% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 1,1 млн га, или 99% к прогнозу.

Наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. По данным министерства, на 21 октября аграрии намолотили 59 млн тонн зерна с площади 13,1 млн га, или 86% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 19,1 млн тонн с площади 2,9 млн га, или 58% к прогнозу; гречихи - 85 тыс. тонн с площади 64 тыс. га, или 95% к прогнозу; проса - 151 тыс. тонн с площади 80 тыс. га, или 90% к прогнозу.

Кроме того, семян подсолнечника намолочено 13,3 млн тонн с площади 5,5 млн га, или 94% к прогнозу, сои - 3,3 млн тонн с площади 1,4 млн га, или 90% к прогнозу.

Сахарной свеклы собрано 6 млн тонн с площади 137 тыс. га, или 62% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.