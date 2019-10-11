Урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 миллионов тонн – НБУ

По мнению замглавы НБУ, земельная реформа также может способствовать увеличению урожайности в ближайшие годы.

Урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 миллионов тонн в этом году благодаря инвестициям в обновление сельхозтехники и технологий.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

"В этом году урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 миллионов тонн, и это не стечение обстоятельств, не фактор благоприятных погодных условий, а именно повышение производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий в последние годы. Кроме этого, 80 миллионов тонн зерновых – это еще не предел", – цитирует пресс-служба Сологуба.

По его мнению, земельная реформа также может способствовать значительному увеличению урожайности в ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.