Госбюджет-2020: Комитет Рады предлагает выделить 8,4 миллиарда гривень на поддержку АПК

Из них 4,4 миллиарда гривень предлагается направить на удешевление кредитов для выкупа земель.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал наработанные профильным подкомитетом поправки к проекту госбюджета, которыми предлагается заложить не менее 1% ВВП, или 8,4 млрд грн, на поддержку аграрного сектора на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Комитет рассчитывает, что общая сумма государственной поддержки аграрной отрасли составит 8,4 миллиарда гривень, в том числе 4,4 миллиарда гривень, которые планируется направить на удешевление кредитов, связанных с выкупом земель", - говорится в сообщении.

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Остальные 4 млрд грн предлагается распределить на разные отраслевые программы, в частности 2,5 млрд грн - на поддержку животноводства, переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыболовства, 600 млн грн - на закупку сельхозтехники, 400 млн грн - на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 100 млн грн - на частичную компенсацию фермерам электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель, и т. д.

В сообщении отмечается, что окончательное рассмотрение предложений в государственный бюджет на 2020 год, касающихся аграрного сектора, планируется на следующем заседании комитета после согласования всех позиций с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Проект госбюджета предусматривает 4,4 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году.

Депутаты рассмотрят документ в первом чтении ориентировочно 18 октября.