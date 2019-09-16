В госбюджете-2020 предусмотрено 4,4 миллиарда гривень на поддержку АПК

В госбюджете на 2019 год на поддержку АПК предусмотрено 5,7 млрд грн.

Кабинет министров предлагает в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотреть на поддержку агропромышленного комплекса 4,4 млрд грн.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

«Поддержка АПК - 4,4 миллиарда, очень целеустремленная программа, ко второму чтению будет более детализирована, каким образом, но это программа удешевления кредитов для малых фермеров. Вместо многих разных программ очень четкая и сфокусированная программа», - сказала она.

Как добавил премьер-министр Алексей Гончарук, правительство решило существенно изменить формат поддержки отрасли.

«Вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы в случае, если земельная реформа состоится, компенсировать процентную ставку для фермеров по кредитам, чтобы они могли позволить себе иметь доступный ресурс, принять активное участие и иметь не худшие условия, чтобы купить земельный участок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2019 год на поддержку АПК предусмотрено 5,7 млрд грн.