«Золотые» яблоки: чего ждать от цен на популярный фрукт (видео)

Стоимость яблок выросла вдвое.

Стоимость яблок по сравнению с прошлым годом выросла минимум вдвое. Одной из причин является неурожай. На сколько вырастет стоимость украинских фруктов и почему копеечная цена отошла в прошлое, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Два года назад Сергей и Светлана Пащенки стали фермерами. Их молодой сад имеет уже 700 деревьев. Урожай пока символический. Супруги считают, что дело перспективное.

Те, кто яблоки спрятал в хранилища, будут иметь самую большую прибыль и торговать могут до нового урожая. "Цена будет расти, ибо идут затраты на хранение яблок. Чем дольше ты можешь сохранить товарного вида яблоки, тем больше сможешь заработать от реализации", - говорит фермерша Светлана.

Правда в прошлом году яблочники прогорели, потому что вырастили столько, сколько украинцы не способны съесть. "Они продержались почти весь период, несмотря на зимнюю пору года. В супермаркетах для конечного потребителя на уровне 6-7 гривень, что не покрывало себестоимость продукции. Большинство производителей ушли в убытки", - пояснил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситца.

В этом году таких цен не будет. Урожай откорректировала погода. Яблоко пережило тяжелую весну, некоторые побитые градом. Они на полки уже не пойдут. Некоторые деревья ломятся под тяжестью плодов, но по сравнению с прошлым годом для промышленного сада - это неурожай.

Яблочный дефицит моментально подтолкнул цену. Прошлого года отборные плоды из сада брали по три гривни за килограмм. Новая цена - уже 9. Некондиционные - те, что на сок и переработку, тоже подорожали вдвое.

Украинские яблоки уже заняли более процент мирового рынка. "Серьезные партии наших яблок направлялись на запад Германии, в Нидерланды, Францию и пользовались спросом. На экспортном рынке или европейском цена на яблоки составляет доллар 25 центов за килограмм. В Украине на то же самое яблоко было 25-30 центов", - говорит эксперт.

Яблочный прорыв украинцы осуществили буквально за несколько лет, потому что научились и выращивать, и хранить. Следовательно, практически вытеснили с полок импортные, в частности, польские плоды. Сейчас в супермаркетах цены стартуют от 12 гривень, но попадаются экземпляры и по 27 гривень за килограмм.