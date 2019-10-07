В Украине бананы стали дешевле яблок

В этом году Украина импортировала рекордное количество бананов за последние 5 лет - более 180 тысяч тонн.

Экзотический банан становится популярнее традиционного для украинцев яблока.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на недавние данные профильной организации.

За последние 8 месяцев Украина импортировала рекордное количество бананов за последние 5 лет - более 180 тысяч тонн. Тем временем спрос на яблоки значительно снизился, и все из-за высоких цен.

"Цены отпугивают, тридцать гривень - килограмм яблоки, это можно за 70 гривень купить килограмм сала", - рассказывает продавец Надежда.

А экономисты яблокам предрекают неутешительное будущее до конца года.

"Как минимум процентов на 15-20 цена вырастет однозначно. У бананов ситуация несколько лучше. На мировом рынке банан является невероятно дешевым, со всем транспортировкой, со всем валютным риском он сегодня дешевле украинского яблока. Если будет дорожать цена на яблоко, цена на бананы меняться не будет", - говорят эксперты.

Диетологи не советуют быть категоричными и выбирать между бананами или яблоками. Ведь эти два фрукта имеют совершенно разные полезные свойства, которые не могут заменить друг друга.