Производство сельхозпродукции продолжает дорожать

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 2,8%, животного – на 2,3%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2019 года выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 2,8%, а животного – на 2,3%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-август текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%. В августе по сравнению с июлем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 0,4%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.