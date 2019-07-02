Производство сельхозпродукции в Украине подорожало почти на 5%

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 4,5%, животного – на 4,6%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2019 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт агропродукции почти на четверть

При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 4,5%, а животного – на 4,6%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-май текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. В мае по сравнению с апрелем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 0,3%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.