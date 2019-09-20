Открытие рынка земли может снизить мотивацию некоторых агрохолдингов помогать общинам — Виктория Нагирняк, МХП

Введение свободной продажи земель сельскохозяйственного назначения может привести к снижению мотивации многих агрохолдингов помогать общинам в рамках корпоративных социальных практик.

Такое предположение высказала в интервью Виктория Нагирняк, руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность» агроиндустриального холдинга МХП. По ее мнению, переход от долгосрочной аренды паев к купле-продаже в корне изменит отношения агропроизводителей с местными общинами, а некоторые из агрокомпаний могут свести всю свою деятельность к выполнению обычных законодательных ограничений — не ухудшать качество почвы, не наносить вред окружающей среде.

«Глобально, выкупив землю, агрокомпании не обязаны продолжать сегодняшнюю социальную политику: ремонтировать дороги, чинить крыши в школах, предлагать свои инициативы и т. д.», — допускает Нагирняк.

Но при этом она обратила внимание, что глобальные публичные компании, которые придерживаются мировых стандартов деятельности, все же продолжат тесное взаимодействие: «Компании продолжат помогать местному населению. С одной стороны, их к этому будут подталкивать международные организации, а с другой — активная ячейка местного населения. Общины достаточно легко и очень эмоционально могут «подняться» по любому вопросу. В таких реалиях бизнес заставят говорить с местной общиной», — пояснила она.

В то же время мелкий фермерский бизнес, работающий в совершенно иных реалиях, совсем не заинтересован в реализации социальных проектов и даже в уплате налогов — большинство фермеров работают с неучтенными наличными либо по «серым схемам», в то время как агрохолдинги — основные доноры местных бюджетов.

По словам Нагирняк, крупные публичные компании, например МХП, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, постоянно находятся под наблюдением как с точки зрения выполнения общепринятых мировых стандартов корпоративной ответственности, так и под пристальным вниманием финансовых и технологических аудиторов. Поскольку холдинг МХП поставляет продукцию на рынки 80 стран мира, его заводы и технологические цепочки регулярно проверяют органы контроля качества пищевых продуктов многих стран мира, в том числе Еврокомиссия Евросоюза.

«Это не давление, а одно из условий получения кредитных линий и инвестиций, и они прописаны в программе взаимодействия. В ней есть целые блоки по работе с землей. Например, в них прописаны классы средств защиты растений, которые категорически запрещено использовать. Таким образом, если единоличник или фермер обрабатывает землю, никто ему не диктует правила, какими пестицидами обрабатывать. Такие аграрии просто берут Roundup, который в Европе запрещен, и вносят его, как считают нужным. В случае, например, с МХП, аудиторская комиссия может приехать в любое время и исследовать поля после обработки пестицидами, например, на 3-й или 5-й день после опрыскивания. Также аудиторы имеют полное право сломать, например, початок кукурузы и забрать с собой на исследования, а потом сравнить анализы с показателями нашего предприятия», — привела пример Нагирняк и отметила, что общины часто отдают предпочтение сотрудничеству с МХП, чем с совершенно непрозрачными и неподконтрольными мелкими фермерами.

Кроме того, по ее словам, ни один фермер не располагает финансовым или организационным ресурсом, чтобы помогать собственным общинам: «Представим ситуацию: общине необходимо на ямочный ремонт 600 тыс. грн. Теперь они не просто просят деньги, а приходят к менеджменту предприятия и говорят, что по данному проекту участниками финансирования выступают — местная власть, районный бюджет и вы как бизнес. В таком случае все участники равноправны и острые проблемы закрываются в разы быстрее», —пояснила Нагирняк выгоды для общин от партнерства с крупными холдингами.

В рамках КСО-проектов агрохолдинг МХП известного украинского бизнесмена Юрия Косюка инвестировал в течение 2018-го и первой половины 2019 года свыше 262 млн гривен в развитие инфраструктуры 14 регионов присутствия 30 предприятий группы. Холдинг выделяет огромные средства на ремонт местных дорог, развитие школ и детских садиков, обустройство социальной инфраструктуры общего пользования, организация системы медицинской помощи в селах, материальная помощь молодым семьям с детьми, а также адресная помощь пайщикам.