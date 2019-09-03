Норковые фермы заплатили за отходы птицефабрик и рыбзаводов 225 миллионов гривен

Если бы зверофермы их не покупали, то стоимость их утилизации на специальных предприятиях увеличивала бы конечную стоимость курятины.

Норковые фермы заплатили 160 млн гривен птицефабрикам и 65 млн гривен рыбзаводам за отходы, непригодные для потребления человеком, но которые используются, как корм для животных, что вместе составило 225 млн. гривен.

Зверофермы ежегодно покупают у птицефабрик и рыбзавод около 45 тыс. тонн различных отходов.

Если бы зверофермы их не покупали, то стоимость их утилизации на специальных предприятиях увеличивала бы конечную стоимость курятины. Также утилизация путем сжигания отходов создавала бы дополнительное давление на окружающую среду.

В целом, отсутствие необходимости пользоваться услугами специальных утилизационных предприятий дало в 2018 году птицефабрикам 155 млн. гривен дополнительной экономии.

Таким образом, суммарная выгода птицефабрик и рыбзавод составила 380 млн. гривен, в том числе плату норковых ферм за отходы и экономию средств на утилизацию.

«Сотрудничество со зверофермами позволяет участникам рынка создавать безотходный цикл производства пищевой продукции. Перерабатывая отходы птицефабрик и рыбной отрасли, зверофермы благотворно влияют на конечную цену отдельных продуктов, а также на экологию, уменьшая загрязнение окружающей среды», - сообщил президент Ассоциации звероводов Украины Александр Дикий.