В Украине за неделю ощутимо подорожали огурцы

В Украине отмечается ограниченное предложение огурца из-за низкого сбора грунтовой продукции вследствие дождливой погоды и небольших поставок этих овощей из теплиц.

Цены на грунтовые огурцы в Украине за последнюю неделю увеличились в полтора раза и составили 10-15 гривни/килограмм, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"На сегодня грунтовый огурец с местных хозяйств поступает в продажу по цене 10-15 гривень/килограмм (0,40-0,59 доллара/килограмм), что в среднем в 1,5 раз дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - сказано в сообщении.

По словам директора по развитию УПОА Екатерины Зверевой, сейчас в Украине сложилось ограниченное предложение огурца из-за низкого сбора грунтовой продукции вследствие дождливой погоды и небольших поставок этих овощей из теплиц.

"Большинство украинских тепличных комбинатов планирует выйти на рынок во второй половине августа", - отметила Зверева.

В то же время, сообщили в пресс-службе, на текущий момент цены на грунтовый огурец на украинском рынке находятся фактически в том же диапазоне, что и в аналогичный период прошлого года. При этом большинство операторов рынка не видит предпосылок для снижения цен на эту продукцию.

Как сообщал УНИАН, овощи борщового набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.