В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:03, 9 августа 2019
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На юге температура до +33.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 9 августа, в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет жарко.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидаются грозы. Температура до +27°. В центре переменная облачность, температура до +29°.

Прогноз на 9 августа / УНИАН
Прогноз на 9 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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