Эксперты: сильные дожди могут вызвать неурожай сахарной свеклы в Украине

Посевы сахарной свеклы в этом году находятся в зоне сильно увлажненного грунта, что привело к их частичному вымыванию.

Неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных весенних дождей может привести к сокращению производства сахара в Украине в текущем году до 1,1 миллиона тонн и к дефициту на рынке, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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В сообщении сказано, что посевы сахарной свеклы в этом году находятся в зоне сильно увлажненного грунта, что привело к их частичному вымыванию и заражению растений болезнями, которые влияют на рост, развитие и сахаристость свеклы.

"Учитывая все факторы, можем спрогнозировать, что сахаристость и урожайность сахарной свеклы будет ниже ожидаемого уровня, что в свою очередь повлияет на производство сахара", - отметили в ассоциации.

Так, по прогнозам экспертов НАСУ, производство сахара в 2019 году из-за неурожая может сократиться до 1,1-1,2 миллиона тонн, что может создать некоторый дефицит на рынке.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты НАСУ "Укрцукор" прогнозировали уменьшение производства сахара в Украине на четверть, до 1,3 миллиона тонн, из-за уменьшения посевных площадей и количества работающих заводов.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году могут сократиться на четверть - до 205 тысяч га.

В этом году украинские аграрии начали сев сахарной свеклы 28 марта.

По данным Минагропрода, по состоянию на 22 апреля аграрии засеяли сахарной свеклой 202 тысячи га.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.