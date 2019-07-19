В Украине рекордно низкий урожай слив

Причиной неурожая слив стали неблагоприятные погодные условия.

Урожайность сливы в этом году самая маленькая за последние 3 года, а цена - выше в полтора раза больше прошлогодней.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Причиной стали неблагоприятные погодные условия. На оптовых рынках продают сливы преимущественно от производителей южных областей и Черновицкой области. Мелкие плоды стоят по 20-25 гривень за килограмм, а большие сливы – более 30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинских рынках продают также сливы из Сербии и Молдовы по таким же ценам, что и отечественные.

Ранее сообщалось, что абрикосы в Украине подорожали вдвое по сравнению с июнем прошлого года. Сейчас их продают по 22 гривни за килограмм.