Эксперт спрогнозировал резкое подорожание украинской гречки

А вот пшеница, лук и капуста будут стоить меньше - в августе цены на них снизятся втрое.

Повышение цен на отечественную крупу состоится уже в течение ближайших месяцев.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

"Стоимость гречки минимум дойдет суммы до 20-21 гривни за кило. Рост цены произойдет из-за уменьшения посевов крупы в Украине. Отмечается, импортная гречка дешевле, ее цена не изменится", - говорится в сообщении.

А вот пшеница будет стоить меньше. Так же и лук и капуста. В августе цены на эти овощи снизятся втрое, по сравнению с весенней стоимостью.

Ранее сообщалось, что с начала года Украина импортировала 7,34 тысячи тонн гречки.