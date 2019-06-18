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В Украине упали цены на ранний лук

09:32, 18 июня 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Прекращение дождей и высокая температура воздуха позволили фермерам собрать урожай ранних сортов, но из-за осадков качество украинской лука - не лучшее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невысокое качество затрудняет его экспорт в страны ЕС, сейчас Украина продает лук только в Молдову и Беларусь.

Как сообщал УНИАН, в мае в Украине резко подскочили цены на овощи, в частности лук, капусту, морковь и картофель.

Больше всего тогда подорожал лук, килограмм стоил свыше 40 гривень. Цена выросла не только на готовую продукцию, но и на саженцы.

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Теги: #цены на овощи#цены на лук