Эксперт предупредил украинцев о резких скачках цен на овощи

Колебание цен на овощи в течение года в Польше – 1,5%, в Украине – 210%.

Скоро в Украине цены на ранние овощи пойдут на спад из-за ожидаемого увеличения предложения отечественной продукции, однако далее украинцев ждет привычное "сумасшедшее сезонное колебание цен на овощи".

Читайте такжеЦены на лук в странах Азии выросли втрое в течение недели

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

"У нас разница в ценах летом – начало осени и зима – конец зимы равна 2 – 2,5 раза. Ни в какой стране мира такого не увидите. Более того, если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%. В Украине – 200 - 210%", – недоумевает эксперт.

По его словам, ситуация связана с отсутствием условий для хранения товара. Кроме того, выездные ярмарки с дешевыми продуктами не решают проблему монополий.

"Выездные ярмарки проводятся местными органами власти в больших городах, но все равно не спасают от роста цен… У нас рынки монополизированные. Откровенно говоря, крупные торговые сети договариваются относительно цен... Словом, работы еще много, чтобы привести ситуацию к европейскому уровню", – заметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в этом году украинцев неприятно удивили цены на капусту и лук прошлогоднего урожая. Из-за неурожая и сокращения посевных площадей цены на многие из них в несколько раз выше, чем были в прошлом году.