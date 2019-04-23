"Укрлендфарминг" Бахматюка из-за глобального потепления начал выращивать жароустойчивые сорта

В условиях глобального потепления агрохолдинг изменил структуру севоборота и начал использовать в производстве жароустойчивые сорта и гибриды.

Крупнейший по количеству созданных рабочих мест в Украине агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка в условиях глобального потепления изменил структуру севоборота и начал использовать в производстве жароустойчивые сорта и гибриды.

Перед агрокомплексом Украины стоит стратегический вызов: потепление климата. Оно одновременно несет серьезные угрозы — потери урожая из-за засух, но и открывает заманчивые перспективы — получать того же урожая намного больше. Уже сегодня Украина не соответствует нормам обеспеченности водой, разработанным ЮНЕСКО (1700 куб. м воды на одного жителя страны). В Украине данный показатель составляет 1000 куб. м, а в южных регионах и того меньше - от 400 до 500 куб. м. Засуха в первую очередь вызывает нарушения в водном режиме растений, которые затем отражаются на фотосинтезе, дыхании, углеводном и белковом обмене, передвижении веществ, росте и т. д.

Об этом пишет издание "Деловая столица".

Так крупнейший агропроизводитель, Группа компаний "Укрлендфарминг", уже скорректировал работу в южном и восточном региональных управлениях, а именно: в ООО "ЮТС Агропродукт", ООО "Південь Агроінвест" и ООО "АП Приднепровское". Прежде всего изменилась структура севооборота, до 25% занимает пар, который способствует накоплению влаги в почве, потому что при наличии только годовых осадков нет возможности получить полноценный урожай. Получается, что один полноценный урожай, полученный раз в два года, покрывает затраты сразу двух лет.

Также "Укрлендфарминг" начал использовать в производстве жароустойчивые сорта и гибриды украинской и зарубежной селекции. То есть те сорта культур, которые устойчивы к высоким температурам как воздуха, так и почвы. Уже накоплен некоторый опыт: свыше 12 лет на площади 160 га в засушливых условиях проводится мониторинг выращивания озимого рапса, подсолнечника, озимой пшеницы без обработки почвы. Такой подход способствует снижению температуры поверхности почвы и минимизирует непродуктивный расход влаги.

Чтобы украинский АПК в новых климатических условиях продолжал развиваться, государство должно взять на себя как минимум научную сторону дела, отмечает издание. Если Украина сможет решить стратегическую задачу - обеспечить поля водой, то потепление климата откроет перед нашей страной отличные перспективы. Украинские аграрии готовы осваивать новые культуры, которые в более жарких условиях позволят сохранить рентабельность. Если разумно использовать эти возможности, за счет роста температур можно будет повысить объем и урожая, и аграрного экспорта.

"Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка - один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. На 400 предприятиях "Укрлендфарминг" в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тысяч человек. "Укрлендфарминг" неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.