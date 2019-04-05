Аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми 75% запланированной площади

В частности, пшеницей засеяно 118 тыс. га, или 71% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 4 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 1,7 млн га, или 75% запланированных к посеву площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеница посеяна на площади 118 тыс. га, или 71% к прогнозу, яровой ячмень - 1,2 млн га (77%), овес - 112 тыс. га (57%), горох - 247 тыс. га (73%), подсолнечник - 123 тыс. га (2%)

Кроме того, сахарная свекла была посеяна на площади 76 тыс. га, или 31% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,4 млн га, или 97% к прогнозу.

Так, по состоянию на 29 марта озимая пшеница подкормлена на 6,3 млн га, или 97% к прогнозу, озимая рожь - 111 тыс. га (97%), озимый ячмень - 987 тыс. га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 млн га, или 98% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.