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Лемуры, сурикаты и слоненок: зоопарки мира показали новорожденных зверят (видео)

12:46, 24 апреля 2020
Экология
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Отмечается, что в Греции журналистам разрешили заснять маленьких лемуров и сурикатов. Они родились в прошлом месяце.

А вот в пражском зоопарке на этой неделе осуществил дебют маленький слоненок – девочка родилась в конце марта.

Ранее УНИАН сообщал, что панды из венского зоопарка не смогли продолжить род во время карантина.

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