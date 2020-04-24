Лемуры, сурикаты и слоненок: зоопарки мира показали новорожденных зверят (видео)
12:46, 24 апреля 2020Экология
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Маленький слоненок осуществил дебют в пражском зоопарке.
Сразу несколько зоопарков мира во время карантина устроили зверятам дебюты на камеры
Сразу несколько зоопарков мира во время карантина устроили зверятам дебюты на камеры.
Читайте такжеИз-за отсутствия туристов редкие морские коровы вернулись на побережье Таиланда (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в Греции журналистам разрешили заснять маленьких лемуров и сурикатов. Они родились в прошлом месяце.
А вот в пражском зоопарке на этой неделе осуществил дебют маленький слоненок – девочка родилась в конце марта.
Ранее УНИАН сообщал, что панды из венского зоопарка не смогли продолжить род во время карантина.
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