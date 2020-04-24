Лемуры, сурикаты и слоненок: зоопарки мира показали новорожденных зверят (видео)

Маленький слоненок осуществил дебют в пражском зоопарке.

Сразу несколько зоопарков мира во время карантина устроили зверятам дебюты на камеры.

Читайте такжеИз-за отсутствия туристов редкие морские коровы вернулись на побережье Таиланда (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Греции журналистам разрешили заснять маленьких лемуров и сурикатов. Они родились в прошлом месяце.

А вот в пражском зоопарке на этой неделе осуществил дебют маленький слоненок – девочка родилась в конце марта.

Ранее УНИАН сообщал, что панды из венского зоопарка не смогли продолжить род во время карантина.