В Одесском зоопарке родились две белые лани

Определить пол детенышей можно будет через несколько дней.

Сегодня в Одесском зоологическом парке родились две белые лани.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, детеныши белой лани родились рано утром в четверг. Он отметил, что за родовым процессом наблюдали ветеринары. Пока неизвестно, какого пола детеныши, – это можно будет определить через несколько дней.

Читайте такжеВ Одесском зоопарке родились трое детенышей анаконды

Детеныши появились на свет пятнистыми, их окрас изменится со временем.

Кроме того, по словам Белякова, недавно в зоопарке родились пятнистые лани, два теленка чумацких быков, четыре детеныша у двух пар енотов.

Также пополнение у «супругов»-аистов – гнездо обустроено прямо на лужайке зоологического парка. Рядом установлены таблички с предупреждающими надписями, чтобы посетители не подходили близко.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Зоопарк ежегодно посещают более чем 250 тыс. человек. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, из которых около 4 га являются экспозиционными.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram