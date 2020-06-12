В одесском зоопарке родились четверо детенышей енота
09:33, 12 июня 2020
Полосатое пополнение в одесском зоопарке. В семье енотов родилось сразу четверо детенышей – двое мальчиков и двое девочек, говорится в сюжете ТСН.
Малыши уже смело выходят на смотрины – мама выводит их в общий вольер показать посетителям. В зверинце появился на свет и малыш дикобраза.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском зоопарке впервые в неволе родился орел-могильник.
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