В одесском зоопарке родились четверо детенышей енота

Полосатое пополнение в одесском зоопарке. В семье енотов родилось сразу четверо детенышей – двое мальчиков и двое девочек, говорится в сюжете ТСН.

Малыши уже смело выходят на смотрины – мама выводит их в общий вольер показать посетителям. В зверинце появился на свет и малыш дикобраза.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском зоопарке впервые в неволе родился орел-могильник.