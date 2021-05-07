С начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран.

Количество регистраций бывших в употреблении ввезенных из-за границы легковых автомобилей на первичном рынке в январе-апреле 2021 года составило 126,5 тыс. авто, что в 4 раза больше количества регистраций новых «легковушек» за этот же период.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» на своем сайте.

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«Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем количество регистраций новых легковых авто за тот же период», - сказано в сообщении.

В апреле украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 11% превысило показатель предыдущего месяца.

«В результате доля подержанных иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированных в апреле», - сказано в сообщении.

Самым популярным автомобилем с пробегом опять стал Renault Megane. В течение месяца украинские номера получили 2 тыс. 370 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера перешли 2 тыс. 15 «гольфов».

На третьем месте Volkswagen Passat — 1 тыс. 986 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1 тыс. 845 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1 тыс. 508 авто

Что этому предшествовало

Доля бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в общем объеме регистраций «легковушек» в Украине в 2020 году составила 80%.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец