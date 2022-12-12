Противники даже обустроили на Арабатской Стрелке вертолетную площадку, поделился депутат Херсонского облсовета.

Российские оккупанты проводят учения на Арабатской Стрелке и расстреливают краснокнижных птиц.

Оккупированная левобережная часть Херсонской области страдает сейчас от действий оккупантов, как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время брифинга.

"Арабатская Стрелка сейчас - это военная зона рашистов, потому что они там фактически сделали свой военный полигон, куда прибывают мобилизованные военные РФ. Оттуда их отправляют на разные направления, в том числе Запорожское или Херсонское. То есть Арабатская Стрелка и все санатории на сейчас - это по большей части военная база, куда приходят и те, что уходят по ротации, и те, которые прибывают как мобилизованные", - отметил он.

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Хлань добавил, что на Арабатской Стрелке проходят учения, оккупанты обустроили даже целую вертолетную площадку.

"Вчера сообщали, что оккупанты во время "очередной учебы" просто начали на побережье расстреливать краснокнижных птиц. Арабатская Стрелка всегда была экологической зоной. И там птицы, которые мигрировали сезонно, то есть, сейчас там в основном находятся белые лебеди. Оккупанты ради развлечения расстреливают краснокнижных птиц", - рассказал депутат.

Также он напомнил, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон и правобережную часть области.

"Сегодня утром снова раздаются взрывы в Херсоне. Сейчас сообщают, что густой дым стоит над городом. Пока неизвестно, какой именно объект был поражен. Можно отметить, что оккупанты абсолютно хаотично бьют по всему городу, гражданской инфраструктуре, жилым массивам, частному сектору, критической инфраструктуре", - проинформировал Хлань.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, за сутки 11 декабря оккупанты 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии, РСЗО и минометов, один человек был ранен.

Сегодня, 12 декабря, в результате обстрела жилого микрорайона Херсона погибла женщина, еще четыре человека были травмированы.

Стоит отметить, что в России 9 ноября заявили об отступлении с правобережья Херсонской области на левобережье. Уже 11 числа в Херсон зашли украинские воины.

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