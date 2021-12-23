Местные жители вынуждены собирать дождевую воду.

Затопленные угольные шахты на Донбассе угрожают загрязнением грунтовых вод и экологической катастрофой.

Об этом говорится в материале DW.

За последние 200 лет на Донбассе было добыто около 15 миллиардов тонн угля. После распада СССР многие шахты стали убыточными и их закрыли. Впрочем, делали это на скорую руку, а теперь существует угроза экологической катастрофы.

Читайте такжеГлава Госэкоинспекции Андрей Малеванный: Затопление шахт на Востоке страны может привести к экологической катастрофе

В случае закрытия шахты есть потребность откачки из них воды, поскольку существует риск затопления шахт и, как следствие, прилегающих территорий загрязненной водой. Эти территории становятся непригодными для ведения сельского хозяйства.

По данным Национального института стратегических исследований Украины за 2019 год, по меньшей мере 300 тысячам человек только на временно оккупированных территориях Донбасса "критически угрожает" загрязнение воды.

Каждое четвертое здание на линии разграничения уже не имеет доступа к безопасному источнику питьевой воды.

"90 процентов воды, которая была проверена из источников вне системы снабжения питьевой воды, была непригодной для питья", - отметил гидрогеолог Евгений Яковлев из Национальной академии Наук Украины.

"Такие заболевания, как острые желудочно-кишечные инфекции, особенно у детей до четырех лет, здесь случаются в десятки раз чаще, чем в среднем по стране", - добавил он.

Главная водная артерия региона - 300-километровый канал Северский-Донец-Донбасс, пролегает в пределах линии фронта. Трубы датируются еще 50-ми годами и неоднократно были повреждены в результате боевых действий.

Вода в притоках Северского Донца - пятой по длине реки в Украине, которая является основным источником пресной воды на Донбассе - кое-где приобрела оранжевый оттенок.

Единственной альтернативой для местных часто остаются колодцы - тоже с загрязненной водой.

Правительство неоднократно обвиняло оккупационные власти в закрытии шахт без соблюдения необходимых экологических стандартов. Оккупанты отрицают наличие проблемы.

Особое беспокойство вызывает ситуация на шахте "Юнком" в Енакиево. Оккупанты прекратили обслуживание шахты, где до сих пор присутствуют радиоактивные элементы после подрыва атомной бомбы в 1979 году.

Радиоактивные частицы попадают в подземные воды, а затем в реки Кальмиус и Северский Донец, а оттуда - в Черное море.

В 2018 году из затопленных шахт "Родина" и "Голубовская" потекла вода в шахту в Золотом (подконтрольная территория). С тех пор загрязненную воду из шахты откачивают круглосуточно, но, по сообщениям местных СМИ, сливают в реку Камышеваха. Исследования показывают, что там уже значительно превышены допустимые нормы содержания хлоридов, сульфатов и марганца.

Местные жители вынуждены искать другие варианты обеспечения себя питьевой водой, в частности, собирать дождевую.

Другая проблема - проседание грунта. При обрушении шахтных стволов вследствие затопления поверхность грунта смещается. По оценкам, на Донбассе просесть может территория общей площадью в 12 тысяч гектаров.

Вас также могут заинтересовать новости: