Для полного понимания ситуации шахту "Юнком" должны изучить эксперты, но российские оккупанты не дают туда доступ.

Донбассу может грозить экологическая катастрофа из-за того, что российские оккупанты перестали откачивать воду из шахты "Юный коммунар" (Юнком).

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эфире телеканала "Дом".

По его словам, сейчас радиационный фон в регионе находится в пределах нормы, но неизвестно, как долго это продлится.

"Радиационный фон в Донецкой и Луганской областях мы проконтролировали в последний раз в начале марта. Всего контролировали его дважды: 17 февраля и 5 марта. Проконтролировали, отобрали образцы почв и воды - поверхностных и подземных вод. Пока все в норме. Насколько долго продлится это состояние нормы, предположить сложно", - сказал Абрамовский.

По его словам, для полного понимания ситуации шахту должны исследовать эксперты, однако российские оккупанты не дают туда доступ.

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"Украинским специалистам, а также представителям ОБСЕ и МАГАТЭ было отказано в доступе на территорию шахты для исследования и мониторинга того, какой режим водоотведения применяется. По нашей информации, из сухой консервации шахта перешла в мокрую консервацию, то есть затопление. Насколько объективной является эта информация, сейчас сказать сложно, потому что доступа к шахте нет. Если это так, то через гидравлическую связь между шахтами воды могут попадать из пустот в другие пустоты, то есть переходить в другие стволы шахт. Чем это закончится - можно только предполагать", - отметил Абрамовский.

Экологическая катастрофа на Донбассе: что известно

Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить на оккупированную территорию Донбасса экспертов для оценки экологической ситуации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что через несколько месяцев на оккупированных территориях Донбасса может произойти экологическая катастрофа. "В 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сегодня находится на территории временно оккупированного Донбасса, советская власть осуществила ядерный взрыв - 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды", - сказал Резников.

Он добавил, что согласно имеющейся информации, оккупационные службы РФ на Донбассе два года тому назад прекратили откачку воды из этой шахты, и теперь радиоактивная вода поступает в слои почвы с питьевой водой. Также произошло закрытие десятков других шахт, где была приостановлена откачка воды.

Шахта Юнком: что известно

В 1979 году на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты "Юнком" (город Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета, ПО "Орджоникидзеуголь") на глубине 903 метров советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Тот проект получил название "объект "Кливаж".

После взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность, затопление местности, а также попадание загрязненной жидкости в грунтовые воды.

14 апреля 2018 года представители незаконных вооруженных формирований прекратили откачку воды на шахте " Юнком". Что происходит под землей с капсулой, никому неизвестно.

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Автор: Александр Топчий