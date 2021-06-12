Переезд затянулся из-за пандемии.

Пятилетняя самка белого носорога из Тайваня переехала в Японию, чтобы найти себе пару.

Об этом пишет BBC.

Эмму отправили в зоопарк Тобу, чтобы попытаться увеличить число белых носорогов, находящихся в неволе в Азии. Раньше она жила в сафари-парке Leofoo.

Путешествие длилось около 16 часов. Ее выбрали из 23 носорогов. Работники говорят, что она редко вступает в драки с другими животными.

Читайте такжеПриустали: путешествующие по Китаю 12 слонов и 3 слоненка легли поспать (фото)"Мы медленно открыли контейнер для транспортировки, который разместили перед ее спальней. Эмма, не выказывая никаких признаков застенчивости, зашла прямо в спальную комнату", - указано в сообщении.

Первым соседом Эммы в японском зоопарке стал 10-летний носорог Моран.

По данным Всемирного фонда природы, в дикой природе осталось около 18 тысяч особей белых носорогов.

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Автор: Людмила Жерновская