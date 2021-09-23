Огонь уничтожил более тонны рогов этих животных.

В индийском штате Ассам ко Всемирному дню носорога, отмечающемуся 22 сентября, сожгли почти 2 500 рогов этих животных.

Как утверждается, это крупнейшая уничтоженная партия в мире, пишет Hindustan Times.

Ассам является домом для самой большой в мире популяции однорогих носорогов. Согласно переписи 2018 года, в штате насчитывается около 2 650 особей, из которых примерно 2 400 обитали в национальном парке Казиранга.

"Этим мероприятием мы хотим донести до мира, что рога носорога - это просто скопление уплотненных волос, и они не имеют лечебной ценности. Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога на основании суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и расти естественным образом", - заявил глава правительства штата Химанта Бисва Сарма.

Всего в шести больших кострах на одном из стадионов с соблюдением ведических ритуалов предали огню 2 479 рогов. Сарма в сопровождении коллег-министров зажег их дистанционно с помощью дронов.

"Кто-то говорит, что вместо того, чтобы уничтожать рога, надо было их продать. Но как мы не можем продавать изъятые наркотики для получения дохода, так и правительство не может зарабатывать деньги, продавая рога носорогов. В Африке сожгли изъятые рога носорогов, но их не так много. Думаю, сегодня мы устанавливаем мировой рекорд", - добавил он.

Читайте такжеВ американском зоопарке живет носорог-пианист (видео)Сожженные рога были изъяты у браконьеров и торговцев частями животных или извлечены из мертвых носорогов в национальных парках и заповедниках штата. С 1979 года они находились в 12 местных хранилищах.

Самый длинный хранящийся рог был длиной 57 см, самый тяжелый - весом 3 кг. В среднем рога достигали 13,77 см в длину и 560 г по весу. Общий вес уничтоженных рогов составил 1 305 кг.

По словам главы правительства штата, с этого момента все рога носорогов, извлеченные у животных, умирающих естественным путем или во время стихийных бедствий и несчастных случаев, будут ежегодно сжигаться, а не храниться, как делалось ранее.

Еще 50 рогов оставили в хранилищах, так как они фигурируют в открытых судебных делах, а 94 рога планируют использовать для выставочных или образовательных целей: правительство штата заявило, что создаст для этого музей естествознания рядом с национальным парком Казиранга.

В чем ценность рогов носорогов

Несмотря на отсутствие научных оснований, рог носорога используется в традиционной медицине некоторых азиатских стран, включая Китай и Вьетнам. Каждый рог оценивается в тысячи долларов США, что приводит к бесконтрольным убийствам носорогов в Азии и Африке.

"С научной точки зрения, рога носорога не имеют никакой ценности, но на некоторых рынках на них есть спрос, основанный на суевериях по поводу их лечебных свойств. Если мы их сохраним, это передаст сообщение о том, что мы верим в такие суеверия. Хорошо, что хранящиеся в Ассаме рога уничтожаются", - рассказал соруководитель Фонда дикой природы Индии Ратин Барман.

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Автор: Катерина Комолова