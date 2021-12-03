Животные будут жить в идеальных для них условиях.

Десятки носорогов преодолели расстояние почти в 3,5 тысячи километров. Их переселили ради спасения животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

30 носорогов привезли из Южной Африки в Руанду, где действует программа по сохранению этих животных. В страну они летели на самолете, в специальных вентилируемых контейнерах. Теперь носороги будут жить в национальном парке с идеальными природными условиями.

Первые шесть недель за животными будет наблюдать целая команда зоологов, а для дополнительной безопасности им спилили рога, чтобы отвадить браконьеров. В Руанде надеются, что носороги приживутся и у них будет большое потомство, что в свою очередь привлечет туристов.

Как ранее сообщал УНИАН, продавец и посетители одного из калифорнийских маркетов сети 7-Eleven столкнулись с дикой природой ближе, чем того хотели. Медведь пытался попасть в магазин после того, как ему помешали порыться в мусорных контейнерах. При входе в магазин он даже продезинфицировал лапы.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Автор: Анастасия Горбачева