Сейчас индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 153 при норме 50.

Киев находится на шестом месте в мировом антирейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса IQAir, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

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По состоянию на 9:51 30 октября индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 153 при норме 50.

Согласно рейтингу, самый загрязненный воздух сейчас в Дели (Индия) на втором месте - Лахор (Пакистан), на третьем - Бишкек (Кыргызстан), на четвертом - Кувейт (Кувейт), на пятом - Мумбаи (Индия).

Воздух в Киеве

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 октября Киев находился на третьем месте в мировом рейтинге мост по уровню загрязнения воздуха, 28 октября - на 15-м.

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Автор: Константин Гончаров