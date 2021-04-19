Большинство канистр герметично закрыты, но из некоторых вылилось маслянистое вещество.

В Киевской области неизвестные выбросили в реку Кизка около трех тысяч 20-литровых канистр с химикатами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

На границе с. Блиставица и с. Лубянка на участке длиной около 400 метров русло реки было полностью забросано мусором и канистрами с химикатами.

"Так совпало, что в день окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Кизку, окружающую территорию от действий людей, которых таким словом даже трудно назвать. Работы проводились в соответствии с разработанным оперативно-мобилизационным планом по очистке русла реки. Вместе со значительным количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы", - сообщил Федорук.

К работам присоединились десятки специалистов ГСЧС, полиция, коммунальные службы и местные жители.

"Это притока реки Ирпень, впадающей в Днепр. К сожалению, от выброшенных ядохимикатов пострадала местная фауна, но рассчитываем на самоочищение экосистемы", - добавил Федорук.

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Большинство канистр герметично закрыты, но из некоторых вылилось маслянистое вещество, рассказал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский. Канистры временно сложили на одном из местных предприятий. После того, как экспертиза определит вещество, канистры утилизируют.

По факту выброса химикатов в реку правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса. О результатах досудебного расследования мэр Бучи пообещал сообщить отдельно.

"Я там побыла несколько часов на обследовании, тошнило до вечера, учитывая что в руки я канистры не брала", - рассказала староста Блиставицы Светлана Микиша.

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Автор: Александр Топчий