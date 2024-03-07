Если даже какие-то из антарктических "обитателей" окажутся съедобными, их едва хватит на порядочное блюдо, говорят они.

В Антарктике растут очень токсичные грибы, поэтому лучше ими не лакомиться, а съедобные - редкие, рассказали в Национальном антарктическом центре Украины.

Всего в Антарктике известно около 20 видов шляпочных грибов. Представители нескольких из них есть в районе Аргентинских островов - полуострова Киев (у западного побережья Антарктического полуострова в составе архипелага Вильгельма). Одни имеют более темные плодовые тела и похожи на лисички, а другие выглядят как маленькие опята.

"Они встречаются на куртинах мхов, в толще которых развивается их микориза. Любят защищенные условия на толстых моховых банках или лужайках ковровых мхов. Съедобны ли антарктические грибы? О, с ними надо быть осторожными. Ведь подробные исследования одного из видов показали, что он может быть очень токсичным. Большинство же грибов вообще остаются неисследованными", - сообщили ученые.

По их словам, если даже какие-то из антарктических "жителей" окажутся съедобными, то их едва хватит на порядочное блюдо, потому что они очень редкие и появляются только в благоприятные годы.

Учёные обнародовали фото, на которых - грибы омфалины на мысе Перес. Их размер в среднем - 2 см в высоту и 1,5 см - ширина шляпки.

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