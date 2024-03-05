Специалисты зафиксировали час из жизни субантарктических пингвинов и показали его в очень ускоренном формате.

Украинские полярники показали трогательное видео, которое зафиксировало лишь один час из жизни пингвинов, которое показали в ускоренном формате.

Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, интересное видео снял системный механик 28-й УАЭ Александр Милашевский. На нем зафиксирован один час из жизни субантарктических пингвинов в очень ускоренном формате - за 1 минуту.

На записи видно, насколько социальны эти птицы: они много общаются между собой, тусят по острову, а еще - принимают солнечные ванны, наводят красоту в оперении или спят.

"Кстати, эти пингвины умеют спать и лежа, и стоя - в зависимости от условий", - рассказали полярники.

Также на видео уже сложно отличить родителей и их малышей, ведь по размерам они теперь одинаковые.

Биолог Сергей Глотов, который уже второй год подряд работает на "Вернадском", отмечает, что вокруг здания станции и в целом на острове в этом сезоне пингвинов заметно больше (в январе их уже было более 5 тысяч).

Выросло и количество южнополярных поморников - главных крылатых врагов пингвинов, которые питаются их яйцами и птенцами. Это тоже один из признаков увеличения популяции черно-белых символов Антарктики.

"Наши полярники отмечают, что с такими соседями - никогда не грустно. Ведь, как можно увидеть на видео, у них достаточно насыщенная жизнь. А еще - очень громкие крики: они похожи на звуки осла и не прекращаются круглосуточно. Поэтому на рассвете украинцев в Антарктике будят не петухи, а пингвины", - говорится в сообщении.

Интересные новости от украинских полярников

Недавно в Национальном антарктическом центре Украины рассказали о птенцах южнополярных поморников, которые вылупились на острове Галиндез, возле станции "Академика Вернадского". В нынешнем сезоне их родилось 19 у 13 пар. По словам специалистов, это достаточно важный показатель, ведь в прошлом году украинские биологи вообще не фиксировали на Галиндезе появление малышей у поморников, хотя кладки яиц были.

По наблюдениям украинских ученых, сейчас птенцы есть на всех островах, которые удалось обследовать. В частности, на островах Скуа, Блэк и Шелтер полярники насчитали около двух десятков гнезд поморников. В большинстве из них уже было по двое детенышей.

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