За реинтродукцию волков высказались 50,4% избирателей.

В день выборов президента США жители Колорадо проголосовали за возвращение волков, которые были истреблены здесь еще в 1940 годах.

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За реинтродукцию волков высказались 50,4% избирателей, что обязывает правительство Колорадо представить конкретный план по возвращению волков в западную часть штата до 2023 года. План должен включать компенсации фермерам, чей скот может пострадать от нападений хищников.

Когда-то обыкновенные волки обитали в большинстве штатов США, но сейчас крупная популяция этих хищников сохранилась лишь на Аляске. В остальных частях страны волки либо были истреблены много лет назад, либо стали очень редки.

Около четырех тысяч особей этого вида обитает в районе Великих озер, около трех тысяч — на севере Скалистых гор, а еще по несколько сотен — на северо-западном побережье и на границе с Мексикой.

В 1995 году волков реинтродуцировали в Йеллоустонский национальный парк и заметили, что это помогло естественным образом регулировать численность копытных и сделало экосистемы более устойчивыми к антропогенному воздействию и изменениям климата. На такие изменения рассчитывают сейчас.

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Автор: Людмила Жерновская