Понинковская картонно-бумажная фабрика обнародовала информацию о пройденных ею экологических проверках.

Одно из крупнейших отечественных предприятий, работающее на вторичном сырье с утилизацией отходов бумаги, Понинковская картонно-бумажная фабрика обнародовала информацию о пройденных ею экологических проверках.

«Ежемесячно государственными экологическими инспекциями Хмельницкой области и Полесского округа проводится мониторинг рек Хомора и Случь с привлечением представителей общественности. Во время мониторинга берется анализ воды выше и ниже места сброса Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме того, за первое полугодие 2020 фабрика прошла 4 внеплановые экологические проверки, 5 проверок в 2019 году и тринадцать в 2018-м», – рассказал генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава.

Директор также сообщил о масштабном проекте модернизации очистных сооружений предприятия, целью которого является улучшение экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь.

«По состоянию на 1 сентября фабрика уже освоила 12 млн грн, выделенных на переоснащение очистных сооружений. Это масштабный проект, но мы реализуем его на будущее. Этот проект имеет определенных критиков, но мы стараемся найти оптимальное решение, опираясь на советы специалистов. Главное для нас – честно делать свое дело», – добавил генеральный директор предприятия.

Напомним: в 2019 году Понинковская картонно-бумажная фабрика уплатила более 2,5 млн грн «экологического налога». За первое полугодие 2020 года этот показатель превысил 1 млн грн. Кроме того, это одно из крупнейших отечественных предприятий, работающее на вторичном сырье с утилизацией отходов бумаги. В среднем фабрика перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год, делая свой вклад в сохранение лесов Украины.

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Автор: УНИАН